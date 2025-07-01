Denizli'de Klima Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde klima yüzünden çıkan tartışmada, İran uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 'klima' nedeniyle çıkan tartışmada İran uyruklu Sina Khosravi'yi (28) boğazından bıçaklayarak öldüren aynı ülke vatandaşı Hadi Jahanbin (27) ile yanındaki arkadaşı Seyed Artına Mortazavi (26) tutuklandı.

Olay, önceki saat 18.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi 1032 Sokak'taki bir apart dairesinde meydana geldi. Aynı evde kalan İran uyruklu Sina Khosravi ile trans birey arkadaşı Seyed Artına Mortazavi arasında klima nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya, Mortazavi'nin arkadaşı Hadi Jahanbin de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi ile Jahanbin, mutfaktan aldığı bıçakla Sina Khosravi'yi boğazından bıçakladı. Jahanbin ve Mortazavi'nin yaklaşık 1 saat apart dairesinde bekledikten sonra buradan ayrıldı. 2 arkadaş, Mortazavi'nin evine gitti.

POLİS MERKEZİNE GİDİP ANLATTI

Mortazavi, bir süre sonra polis merkezine giderek olayı polise anlattı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Sina Khosravi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sina Khosravi'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Mortazavi, gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri de Jahanbin'i kaçma hazırlığı yaptığı sırada Muratdede Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Jahanbin ve Mortazavi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar

İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte! 6 yıllık takip bitmiyor

Konserde korku dolu anlar! Sahne arkasına kadar sızdı
Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Jhon Duran, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe yeni yıldızını kimseye göstermeden bakın nereye götürdü
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et

Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım yardım et
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu

Say say bitmiyor! Yıllardır konuşulan gerçeği açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.