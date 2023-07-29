Denizli'de Kimyasal Atık Deposundaki Yangına 3 Saattir Müdahale Ediliyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisindeki kimyasal atık deposunda çıkan yangına polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangına 3 saattir aralıksız olarak müdahale ediliyor.

Denizli'de geri dönüşüme gidecek kimyasal atık maddelerin bulunduğu depodaki yangına müdahale 3 saattir devam ediyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisindeki yangın devam ediyor. İhbar üzerine yangın yerine polis, sağlık ekibi ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Geri dönüşüme gidecek kimyasal atıkların depolandığı tesise çıkan yollar trafik ekiplerince kapatılırken, 32 araç ve yaklaşık 100 personelle yangına müdahale 3 saattir aralıksız olarak sürüyor. - DENİZLİ