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Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncel Haberler

Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

Denizli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö'nün adresini belirledi.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında olduğu ve ByLock kullandığı belirtilen firari hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli Güncel Haberler

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