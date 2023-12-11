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Denizli'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 13 Hükümlü Yakalandı

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Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği 'KAFES' ismi verilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi yakalandı. Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği "KAFES" ismi verilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Denizli JASAT Güvenlik Ceza Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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