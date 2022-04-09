YURT MÜDÜRÜ VE AŞÇI KAZADA ÖLDÜ

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, yanındaki cipe çarpıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, yanındaki yola fırlayan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Şükrü Aktaş'ın yurt müdürü, Adem Songüner'in ise aynı yurtta aşçı olduğu öğrenildi.

Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Teke Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli'den Tavas ilçesi yönüne giden Bekir Fırlayış'ın (38) kullandığı 20 EF 9257 plakalı hafif ticari araç, yanındaki aynı istikamete giden Muhammet Çatan'ın kullandığı 20 HH 555 plakalı cipe yandan çarptı. Kontrolden çıkan ticari araç, takla atarak yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, ters dönen ticari araçtan fırlayan Şükrü Aktaş (29) ile Adem Songüner'in (35) olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari araç sürücü Fırlayış ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Fırlayış'ın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aktaş ile Songüner'in cansız bedenleri otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden Şükrü Aktaş'ın Buldan ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunun müdürü olduğu, Adem Songüner'in ise aynı yurtta aşçı olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik bir süre tali yollardan verilebildi.