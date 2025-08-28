Denizli'de Kaza: Alkollü Sürücü Tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaldırımda yürüyen İsa Tuzcu'ya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hasan K. tutuklandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün adli işlemleri tamamlandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Oğuz Mahallesi yakınlarında dün yaşanan kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Hasan K'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Hasan K. idaresindeki 34 REG 70 plakalı otomobil, dün kaldırımda yürüyen İsa Tuzcu'ya (77) çarpmış, hastaneye kaldırılan Tuzcu, hayatını kaybetmişti.

Isparta 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınmıştı.?

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
