Üye Girişi
Haberler

Denizli'de kaynak yaparken çıkan yangında 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaynak yaparken çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü. Yangının kaynağı olarak fabrika inşaatında yapılan kaynak işlemi belirlendi ve 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün kaynak yaparken kıvılcım sıçraması sonucu orman yangınına sebep oldukları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Orman yangınının söndürülmesinin ardından bölgede itfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yangına fabrika inşaatında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.

Sıçrayan kıvılcımın kuru otları tutuşturduğu, hızla ilerleyen alevlerin ormana sıçradığı değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında fabrika inşaatında kaynak yapan S.M, H.M. ve M.M. polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Aktepe Mahallesi'ndeki diğer yangının nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

Olay

Akhan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış,

Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 120 personel ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

4 uçak ve 2 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Pamukkale Denizli Çevre Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title