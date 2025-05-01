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Denizli'de Kayıp Mantar Toplayıcısı İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

Denizli'de Kayıp Mantar Toplayıcısı İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir, mantar toplamak için gittiği ormandan dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları AFAD ve çeşitli kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki gün önce mantar toplamaya giden Mevlüt Kandemir (70) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir, 29 Nisan'da mantar toplamak için Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormana gitti. Kandemir, bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Kandemir'in yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan arama çalışmalarına AKUT, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve DAK üyeleri de destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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