Denizli'de kayıp ihbarında bulunulan genç kız için arama çalışması başlatıldı Güncel Haberler Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki genç kız için arama çalışması başlatıldı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki genç kız için arama çalışması başlatıldı. Gerzele Mahallesi'ndeki Servergazi İstanbul Borsa Kız Meslek Lisesi'nde öğrenim gören E.K'nin ailesi, Cuma gününden beri kızlarına ulaşamadıklarını belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, genç kızın bulunması için arama çalışması başlattı. Baba Mehmet K, gazetecilere, kızıyla en son Cuma günü okul çıkışında telefonla konuştuğunu, daha sonra ulaşamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyledi. Kızının gidebileceği yerleri kontrol ettiklerini dile getiren Karataş, "Son konuşmamızda eve geleceğini söylemişti. Sonrasında telefonlarımızı açmadı. Şimdi ise telefonu da kapalı, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz." dedi. Kaynak: AA / Güncel Merkezefendi Servergazi Denizli Güncel Haberler

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