Denizli'de Kayıp Alzheimer Hastası Yapay Zeka Destekli Drone ile Bulundu

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Denizli'de Kayıp Alzheimer Hastası Yapay Zeka Destekli Drone ile Bulundu
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AFAD, 90 yaşındaki Alzheimer hastasını Denizli'nin Honaz ilçesinde yapay zeka destekli termal drone ile kısa sürede buldu. Kayıp vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek kurtarıldı.

(ANKARA) - AFAD, Denizli'de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastasını, yapay zeka destekli termal drone ile kısa sürede buldu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ekiplerimiz termal ve kızılötesi görüntüleme özellikli, yapay zeka destekli drone kullanarak kayıp vatandaşımıza ulaştı. Dün öğle saatlerinde Denizli'nin Honaz ilçesi Kızılyer mahallesinde, 90 yaşında Alzheimer hastası bir vatandaşımızın kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD ekiplerimiz hızla olay bölgesine intikal etti. Kayıp vatandaşımız, AFAD envaterine kayıtlı termal ve kızılötesi görüntüleme özellikli, yapay zeka destekli drone aracılığıyla bulunarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Salimen ulaştığımız Nazmi amcamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz. 81 ilimizde AFAD envanterinde toplam 123 adet drone bulunmakta olup, bunların 84'ü termal görüntüleme özelliğine sahiptir. Kayıp arama çalışmalarında, termal özellikli dronelara ek olarak yapay zeka destekli yazılımlar da etkin şekilde kullanılmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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