DENİZLİ'DEKİ KAYIP ÇOCUKLARDAN BİRİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor (2)

Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde kaybolan 2 çocuktan 9 yaşındaki Rafet Ergen'in son görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, Ergen'in kaybolduğu su kanalına doğru yürürken, yaklaşık 300 metre mesafede bulunan marketin önünden geçtiği anlar yer aldı.

Kayıp Rafet Ergen ile Hakkı Bargan'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri hem karadan hem de havadan dronla arama yapıyor. Suyu durdurulan kanalda itfaiye ekipleri ise balık adamlarla arama çalışmalarına devam ediyor. Sulama kanalının akış yönünde bulunan kanalet ve kurutma kanallarına da tek tek bakılıyor. Arama kurtarma ekipleri yaklaşık 30 kilometre çapında büyük bir alanda her yeri didik didik arıyor. Ayrıca jandarmanın iz arama köpekleriyle de bölgede arama çalışmaları yapılarak çocuklara ait bir iz bulunmaya çalışılıyor.

BABASI KANALLARA GELEREK OĞLUNUN BULUNMASINI BEKLİYOR

Kayıp çocukların ailelerinin ise umutlu bekleyişi sürüyor. Rafet Ergen'in babası Hüseyin Ergen de arama yapılan kanallara gelerek oğlunun bulunması için çalışmaları takip ediyor. İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık'da babayla konuşarak, devletin tüm imkanlarının iki çocuğun bulunması için seferber edildiğini söyledi. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Hava Filo Komutanlığı'na ait bir helikopterde bölgede havadan arama çalışmalarına başladı.

'SU KANALLARINDA KAYIP ÇOCUKLARA AİT İZ BULAMADIK'

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, yapılan aramalar sonucu su kanallarında bir ize rastlanmadığını belirterek, "9 ve 11 yaşında iki çocuğumuz kayboldu. Vatandaşlar ve tüm ekipler sahadayız. Çocukların en son sulama kanalı kenarında göründüğüne dair beyan var. İki gündür su kanalları arandı. Ancak kanallarda bir işarete ve ize rastlanmadı. Topyekün arazide saha da arama çalışması devam ediyor. Ailelerle görüştük. Onlar da bulunmasında umutlular. Onlar da aramalara katılıyorlar. İnşallah kötü bir haber almayız" dedi.

AVCILAR DA ARIYOR

Bölgede avcılık yapan ve arama çalışmalarına katılan Selçuk Poslu ise "Bölgeye hakimiz. Biz de ekipmanlarla geldik. Aramalara devam ediyoruz. Çocukların sulama kanalına düştüğü şüphesi vardı ama kanallarda bir iz bulunmadı. Yine de arama devam ediyor. Köylüsü, kentlisi, yoldan geçenler bile arama çalışmalarına katılıyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel