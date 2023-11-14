Denizli'de kaybolan kişinin ölümüyle ilgili istinaf kararı

Denizli'nin Baklan ilçesinde 10 yıl önce kaybolan teyzesinin oğlu Levent Karaduman'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve yerel mahkemede hakkında beraat kararı verilen sanık, istinafta 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık Ali Osman Sepetçi'ye (33) yerel mahkemede verilen "beraat" kararına yönelik itirazı inceledi.

Dairenin kararında, sanığa ait telefonun maktulün kaybolduğu gün, cesedin bulunduğu yerden sinyal verdiği belirtildi.

Sanığın "Ben o gün köye hiç gitmemiştim." şeklindeki savunmasının, cezadan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varan daire, sanığa "kasten öldürme" suçundan, Yargıtay yolu açık olmak üzere 18 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın tutuklamasına da hükmedildi.

Olay

Cep telefonundan son olarak 4 Nisan 2013'te sinyal alınan reklamcı Levent Karaduman'ın (39) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hadim Mahallesi'ndeki su kuyusunda 7 Temmuz 2020'de arama yapılmış ve ceset parçalarına ulaşılmıştı.

Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman Sepetçi, gözaltına alınmıştı.

Karaduman'ın amcası Hayati Karaduman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeni ortadan kaybolduktan sonra Ali Osman Sepetçi'nin kendilerini oyaladığını, Karaduman'ın İstanbul'a yerleştiğini söyleyerek uzun süre kayıp ihbarı verilmesini engellediğini iddia etmişti.

Sepetçi'nin yeğenine ait cep telefonunu 7 ay kullandığını da anlatan Hayati Karaduman, otomobilini de vekalet çıkartarak sattığını öne sürmüştü.

Tutuklanan sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" istemiyle dava açılmıştı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık suçlamaları reddetmişti. Mahkeme, dosyada sanığın cinayeti işlediğine dair kuşku götürmeyecek derecede delil bulunmadığına hükmetmiş ve sanık hakkında beraat kararı vermişti.