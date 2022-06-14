Kaybolan 2 genç için su kuyusunda arama çalışması sürüyor
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, 9 Haziran'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gençle ilgili gözaltına alınan zanlıların ifadesi doğrultusunda, su kuyusunda başlatılan arama çalışmasına devam ediliyor.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, 9 Haziran'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gençle ilgili gözaltına alınan zanlıların ifadesi doğrultusunda, su kuyusunda başlatılan arama çalışmasına devam ediliyor.
Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması sürüyor.
İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel