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Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor

AA - Ali Bilge - Güncel
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Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı.

Kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da ekiplerce arama yapılıyor.

Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılıyor.

AA / Ali Bilge - Güncel

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