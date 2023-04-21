Üye Girişi
Haberi Paylaş
Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı

Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı

Güncel Haberler

Denizli'nin Honaz ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kocabaş Mahallesi'ndeki Güvercinlik mevkisinde bir keçinin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekibi, kayalıklar üzerinde kurduğu istasyon hattı ile mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Güvercinlik Kocabaş Denizli İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title