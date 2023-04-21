Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Kocabaş Mahallesi'ndeki Güvercinlik mevkisinde bir keçinin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekibi, kayalıklar üzerinde kurduğu istasyon hattı ile mahsur kalan keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel