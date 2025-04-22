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Denizli'de Kavga Sonrası Bir Kişi Beton Zemine Düştü, Ağır Yaralandı

Denizli'de Kavga Sonrası Bir Kişi Beton Zemine Düştü, Ağır Yaralandı
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Denizli'nin Kale ilçesinde bir kahvehanede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, bir kişi 1 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Kale ilçesinde itişme sırasında yaklaşık 1 metrelik kaldırımdan beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Çevherpaşa Mahallesi'nde A.A. (52), 20 Nisan Pazar günü, bir kahvehanede karşılaştığı O.E. (48) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda O.E. arbede sırasında yaklaşık 1 metreden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan O.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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