Denizli'de Kavga Olayı: 3 Suçtan Soruşturma Başlatıldı
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kavga olayıyla ilgili olarak 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından S.E.'yi gözaltına aldı.
3 FARKLI SUÇTAN SORUŞTURMA
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı da Denizli'de iki yolcunun kavga ettiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında S.E.'nin gözaltına alındığı duyuruldu.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel