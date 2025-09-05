Denizli'de Kavga Eden Doktor ve Emekli Öğretmen Karşılıklı Şikayetçi Oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sokakta kavga eden doktor ve emekli öğretmen, birbirleri hakkında, darbedildikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Yassıhüyük Mahallesi'nde M.A. ile aile sağlığı merkezinde görevli doktor M.K. sokakta karşılaştı.

Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada taraflar birbirini darbetti.

İkili darp raporu alıp jandarmaya giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

M.K. ifadesinde özel işleri sebebiyle izin aldıktan sonra aile sağlığı merkezinden ayrıldığını belirterek, "Beni telefonla arayan M.A. ilaç yazdırmak istedi. İşten izinli çıktığımı söyleyince bana hakaret etti. Daha sonra onunla yolda karşılaşınca tartışmaya başladık. Benim boğazımı sıkmaya çalıştı. Kendimi korumaya çalışırken o da yaralandı." dedi.

M.A. ise doktorun işten erken çıktığı için ilaç yazdırmadığı için tartışmanın yaşandığını söyledi.