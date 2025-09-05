Haberler

Denizli'de Kavga Eden Doktor ve Emekli Öğretmen Karşılıklı Şikayetçi Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sokakta karşılaşan bir doktor ve emekli öğretmen, tartışmanın ardından birbirlerini darbetmekten şikayetçi oldu. Olayın nedeni ise ilaç yazdırma isteği üzerine gelişen tartışma.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sokakta kavga eden doktor ve emekli öğretmen, birbirleri hakkında, darbedildikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Yassıhüyük Mahallesi'nde M.A. ile aile sağlığı merkezinde görevli doktor M.K. sokakta karşılaştı.

Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada taraflar birbirini darbetti.

İkili darp raporu alıp jandarmaya giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

M.K. ifadesinde özel işleri sebebiyle izin aldıktan sonra aile sağlığı merkezinden ayrıldığını belirterek, "Beni telefonla arayan M.A. ilaç yazdırmak istedi. İşten izinli çıktığımı söyleyince bana hakaret etti. Daha sonra onunla yolda karşılaşınca tartışmaya başladık. Benim boğazımı sıkmaya çalıştı. Kendimi korumaya çalışırken o da yaralandı." dedi.

M.A. ise doktorun işten erken çıktığı için ilaç yazdırmadığı için tartışmanın yaşandığını söyledi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Bir taraftar, İsmail Kartal'ı yolda takip edip transfer etmesini istediği 2 yıldızı söyledi

İsmail Kartal'ı takip edip transferini istediği 2 yıldızı söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.