Denizli'de Kasksız Motosiklet Sürücüsüne Ceza

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Denizli'de Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) takılmamak için plakasını gizleyen ve kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsüne 6 bin 969 lira ceza uygulandı.

???????Denizli'de, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) takılmamak için motosikletinin plakasını gizleyerek ışık ihlali yaptığı belirlenen kasksız sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Ali Marım Bulvarı 1009 Sokak üzerinde EDS'den kaçmak için motosikletinin plakasını kapattığı ve kırmızı ışık ihlali yaptığını belirledi.

Uygulama noktasında durdurulan sürücüye, 6 bin 969 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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