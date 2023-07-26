Denizli'de Karısını Çakıyla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanda yaşayan çift arasında çıkan tartışma sonucunda koca, karısını çakıyla yaraladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, koca gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı karısını çakıyla yaralayan koca gözaltına alındı.

Karaman Mahallesi 1761 Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden S.Ü. (35) ile eşi M.Ü. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü. karısı S.Ü'yü çakıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.Ü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, M.Ü'yü gözaltına aldı.