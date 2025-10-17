Haberler

Denizli'de Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga: Ağabey Yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek birinin yaralanmasına neden oldu. Ağabey C.S. hastaneye kaldırılırken, şüpheli F.S. gözaltına alındı.

Denizli'de, kardeşler arasındaki bıçaklı kavgada ağabey yaralandı.

Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan F.S. (44) ile ağabeyi C.S. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine F.S, sokağa çıkan ağabeyi C.S'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ağabey ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli F.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
