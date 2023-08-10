Denizli'de Kar Maskeli Saldırı: Kuyu Cinayetinde Ölen Gencin Babası Gözaltına Alındı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde işe gitmek için aracına binmek üzere olan Kemal Akköse, kar maskeli bir saldırgan tarafından öldürüldü. Saldırganın, geçen yıl kuyu cinayetinde ölen gencin babası olduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binmek üzere olan Kemal Akköse'nin kar maskeli saldırgan tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğü cinayetle ilgili olarak geçen yıl kuyu cinayetinde ölen gencin babası gözaltına alındı.

Sabah saat 07.20 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Evinin önünde tüfekle 3 el ateş edilen Kemal Akköse, olay yerinde hayatını kaybetti. Akköse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Kar maskeli saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Akköse'nin, geçen yıl 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri, geçen yıl ölen Hasan Akköse'nin babası Y.A.'yı şüpheli olarak gözaltına aldı. Y.A.'nın ifade işlemlerinin devam ettiği, ailenin diğer fertlerinin ise tedbir amaçlı koruma altına alındıkları öğrenildi. - DENİZLİ