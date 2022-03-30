Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden otomobil durduruldu - Haberler

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Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden otomobil durduruldu

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden otomobil durduruldu

Denizli'de uygulama noktasında görevli kadın polis memurunun kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobil, çevredekilerin yardımıyla durduruldu.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uygulama noktasında görevli kadın polis memurunun kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobil, çevredekilerin yardımıyla durduruldu.

Topraklık Mahallesi'ndeki Halk Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polis memuru Ezgi Gönül, "Dur" ihtarına uymayan sürücüyü, otomobilinin kaputuna tutunarak durdurmaya çalıştı. Otomobilin ilerlemesine karşın polis memuru Ezgi Gönül, kaputu bırakmadı. Cadde boyunca bir süre ilerleyen otomobil, çevredekilerin de yardımıyla durduruldu.

Sürücü M.K. gözaltına alındı. Daha önce trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ehliyetine 2 kez el konulduğu belirtilen sürücü, işlemler için karakola götürüldü.

Hafif şekilde yaralanan polis memuru Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobilin, kaputunun üzerinde polis memuru varken ilerlediği anlar, bir güvenlik kamerasına yansıdı.??????????????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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