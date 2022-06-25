Denizli'de kapkaç yöntemiyle para çantası çalan şüpheli Konya'da yakalandı Denizli'de bir vatandaşın para çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, Konya'da yakalandı. Denizli'de bir vatandaşın para çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, Konya'da yakalandı. Kentte yaşayan M.A, bir bankadan çıktığı sırada içinde yaklaşık 120 bin lira bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldırdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Adana'ya gitmek için yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti. Yapılan çalışma sonucu şüpheli Eyüp Ç. Konya'daki bir uygulama noktasında durdurulan otobüste polis ekiplerince gözaltına alındı. Otobüste yapılan aramada, çaldığı paranın bir miktarıyla yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, paranın geri kalanını bankaya yatırdığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. AA / Savaş Güler - Güncel Emniyet Müdürlüğü Denizli Adana Konya Güncel Haberler

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