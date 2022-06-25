Denizli'de kapkaç yöntemiyle para çantası çalan şüpheli Konya'da yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de kapkaç yöntemiyle para çantası çalan şüpheli Konya'da yakalandı

AA - Savaş Güler - Güncel
Denizli'de kapkaç yöntemiyle para çantası çalan şüpheli Konya'da yakalandı

Denizli'de bir vatandaşın para çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, Konya'da yakalandı.

Denizli'de bir vatandaşın para çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, Konya'da yakalandı.

Kentte yaşayan M.A, bir bankadan çıktığı sırada içinde yaklaşık 120 bin lira bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldırdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Adana'ya gitmek için yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti.

Yapılan çalışma sonucu şüpheli Eyüp Ç. Konya'daki bir uygulama noktasında durdurulan otobüste polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otobüste yapılan aramada, çaldığı paranın bir miktarıyla yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, paranın geri kalanını bankaya yatırdığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Denizli Adana Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title