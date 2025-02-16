Denizli'de Kamyonetten 448 Bin Doz Sentetik Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Denizli'de kamyonetin kapı döşemesine gizlenmiş 448 bin doz sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen açık kasa kamyoneti durduran ekipler, araçta arama yaptı. Ekipler, kapı döşemesine gizlenmiş, kağıda emdirilmiş 70 parça halinde 448 bin doz sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.???????