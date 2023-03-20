Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü

Güncel Haberler

Denizli'de kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonetin çarptığı lise öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonetin çarptığı lise öğrencisi genç kız hayatını kaybetti.

Eskihisar Mahallesi'nden geçen Pamukkale yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 B 6041 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ezgi Eliuz'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Eliuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Pamukkale Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title