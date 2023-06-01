Denizli'de Kamyon Aşırı Yağıştan Çöken Yola Düştü

Kamyon aşırı yağıştan çöken yola düştü

DENİZLİ - Denizli'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Merkezefendi ilçesinde parke dolu bir kamyon çöken yolun içerisine düştü.

Denizli merkez ve ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat devam eden şiddetli yağış, kısa sürede yolları göle çevirince sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı şiddetli yağışa yolda yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde girişinde bulunan yol, aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken yolu fark etmeyen plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen parke taşı yüklü olan bir kamyonet, oluşan dev çukura düştü. Kazada can kaybı yaşanmaz iken araçta maddi hasar oluştu. Trafik ekipleri yolu kapatarak kamyonun kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu araç, düştüğü çukurdan vinç yardımıyla çıkarıldı.