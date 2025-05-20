Denizli'de Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Denizli'de Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de görevli polis memuru Tarık Gündoğdu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gündoğdu için düzenlenen törene ailesi ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Denizli'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çınar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Tarık Gündoğdu (52), dün akşam evinde rahatsızlanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gündoğdu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gündoğdu için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Gündoğdu'nun ailesinin yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve meslektaşları katıldı.

Gündoğdu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Muğla'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Burak Özçivit aşka geldi! Fahriye Evcen ile romantik paylaşım

Mutluluklarıyla gıpta ediliyor: Aşk dolu paylaşım
Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen kararını en yakınına açıkladı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.