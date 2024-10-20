Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Kahve Posasından Geri Dönüşüm ile Maliyet Düşürme Başarısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bir firma, kafelerden topladığı atık kahve posalarını kullanarak koruyucu karton ambalaj üretiminde maliyetini %30 düşürdü. Sürdürülebilirlik projeleriyle dikkat çeken firma, geri dönüşüm sayesinde çevreye katkıda bulunmayı hedefliyor.

Denizli'de kafelerden topladığı atık kahve posasını koruyucu karton ambalaj üretiminde kullanan firma, posadaki selüloz sayesinde maliyeti düşürdü.

Merkezefendi ilçesinde 3 yıl önce yumurta viyolü (kasecikleri bulunan koruma kabı) üretimi yapmaya başlayan firma, zaman içerisinde ürün çeşidini artırdı.

AR-GE çalışmaları da yapan firma Pamukkale Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesindeki ofisinde geri dönüşüm üzerine projeler yürüttü.

Bu kapsamda kahve posalarındaki selülozdan yararlanmak için çalışan firma yetkilileri, kentte kafelerde çöpe atılan kahve posalarını üretime dahil etmeye karar verdi. Kafelerden toplanan kahve posalarını karton hamuruyla karıştıran firma, böylece selüloz maliyetini yüzde 30 azalttı.

Atık kağıt yerine posa

Şirketin sürdürülebilirlik müdürü Eda Özay, AA muhabirine, artan kahve tüketimine bağlı olarak kahve posası miktarının da arttığını söyledi.

Bir atığı geri dönüştürerek çevreci bir yaklaşım ortaya koymak istediklerini ifade eden Özay, "Bizim de ofisimizde çok fazla kahve tüketilmekte ve posalarını her gün çöpe atmaktaydık. Daha sonra 'Bu posaları nasıl geri dönüştürebilir ve çevreye geri kazandırabiliriz?' fikri ortaya çıktı. Bu yöntemle biz viyolle posayı karıştırdık. Denizli'deki yerel kahvecilerden bu posaları toplayarak önce bir deneme yaptık. Sonra da baktık ki çok kabul görüyor üretime geçtik." diye konuştu.

Özay, üretimde selüloz içeren atık kağıt yerine selüloz içeren kahve posasını kullandıklarını belirterek, bu sayede maliyetlerinin yüzde 30 aşağı çekildiğini söyledi.

Geri dönüşüm viyollerin tüketicide de olumlu karşılık bulduğunu kaydeden Özay, kentteki kafelerin de kendilerine yardımcı olduğunu, atıkların bedelsiz olarak alındığını anlattı.

Özay, günlük 6 ton selüloz kullanarak 15 bin adet viyol üretimi yaptıklarını ve katma değer kattıkları ürünlerini iç piyasanın yanında İtalya ve Almanya'ya da gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

denizli

Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi

Bebekler tek tek ölürken onlar kahkahalarla gülmüşler

 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor

İstanbul'daki skandal Anadolu'ya sıçradı! 4 ilden ihbar yağıyor

 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber

750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber
Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı

Vural Çelik'in cenazesinde tüm gözler o 2 ismi aradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.