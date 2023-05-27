Denizli'de kağıt gibi ezilen araç 3 kişiye mezar oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kargo kamyonunun çarpışması sonucu kağıt gibi ezilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Sarayköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kargo kamyonu ile içerisinde birlikte gezmeye çıkan 3 arkadaşın bulunduğu Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin kağıt gibi ezildiği gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Emre Yılmaz, Burhan Yormaz ve Mustafa Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen araçtaki cansız bedenler, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. 3 kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Maddi ve can kaybının meydana gelen kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.