Denizli'de kafede çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafede çıkan kavgada U.A. isimli kişi bıçakla yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafede çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede tedaviye alındı.
Altıntop Mahallesi Meserret Sokak'taki bir kafede M.Ö. (16) ile aralarında husumet bulunan U.A. (18) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda U.A bıçakla kolundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
U.A, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı, M.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.