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Denizli'de Kadının Ölümüyle İlgili Koca Tutuklandı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan koca tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan koca tutuklandı.

Gözaltındaki Müge E'nin (34) eşi Mehmet Ali E. (36) ve arkadaşları F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince maktulün eşi Mehmet Ali E. tutuklandı, F.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi ve S.S. (42) ile A.K. serbest bırakıldı.

Ölü bulunan Müge E'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alındı.

Cenaze, Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'ta, 31 Temmuz'da Müge E. evinde ölü bulunmuş, araçla buradan ayrıldığı belirlenen F.Y, S.S. ve A.K. yakalanmıştı. Jandarma yürüttüğü çalışma sonucu evde bulunamayan Müge E'nin eşi Mehmet Ali E'yi de gözaltına almıştı. Zanlı ilk ifadesinde eşini, kendisini cezaevinde bulunduğu sırada aldattığı için darp ettiğini kabul etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Tavas 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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