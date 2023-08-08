Denizli'de Kadın ve Çocuk Cinayeti: Büşra Akpınar ve Oğlu Macit Gül Kahramanmaraş'ta Toprağa Verildi

Denizli'nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül, Kahramanmaraş'ta defnedildi. Akpınar'ın cenaze töreninde oğlunu kendi elleriyle mezara koyduğu görüldü.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde Ümit Mutlu Akpınar (24) tarafından bıçaklanarak öldürülen Büşra Akpınar (26) ile oğlu Macit Gül (4), Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş'tan 6 Şubat depremlerinin ardından eşi Büşra Akpınar ve üvey oğlu Macit Gül'ü alarak Denizli'nin Tavas ilçesine giden Ümit Mutlu Akpınar, pazar günü eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akpınar, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Büşra ile üvey oğlu Macit Gül'ü bıçaklayarak öldürdü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül'ün cenazeleri, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Sarıçukur Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi.

OĞLUNU ELLERİYLE MEZARA KOYDU

Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül'ün sırasıyla cenaze namazları kılındı. Cenaze töreninde baba Mehmet Gül, güçlükle ayakta dururken, oğlunun tabutunu mezarı başına kadar taşıdı. Daha sonra mezara inen Mehmet Gül, oğlu Macit'i kendi elleriyle kabire koydu. Macit Gül'ün velayetinin babasında olduğu ve depremden önce annesi Büşra Akpınar'ın yanında kaldığı ve birlikte Tavas'a yerleştikleri öğrenilirken, Mehmet Gül'ün, oğlunun Tavas'ta olduğunu daha sonra öğrendiği belirtildi.

Öte yandan olaydan sonra tutuklanan Ümit Mutlu Akpınar ise tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi'nde gardiyanlar tarafından asılı halde bulundu. Akpınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)