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Denizli'de Kadın Sürücü Pompalı Tüfekle Vuruldu

Denizli'de Kadın Sürücü Pompalı Tüfekle Vuruldu

Güncel Haberler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde motosikletle gelen şüpheli, bir aracın önünü keserek kadın sürücüyü pompalı tüfekle sağ bacağından vurduktan sonra kayıplara karıştı. Kadın sürücü, şüpheliyi tanımadığını iddia etti.

Denizli'de motosikletle geldiği sokakta bir aracın önünü kesen şüpheli, pompalı tüfekle kadın sürücüyü sağ bacağından vurarak kayıplara karıştı.

Olay, Merkezefenedi ilçesine bağlı Hallaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosikletle sokakta bekleyen sürücü, seyir halindeki arabanın önünü kesti. Yanındaki pompalı tüfeği çıkaran motosikletli, kadın sürücüyü sağ bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, motosikletli kayıplara karıştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı kadın, şüpheliyi tanımadığını iddia etti. Ekipler yaptığı incelemenin ardından şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hallaçlar Denizli Güncel Haberler

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