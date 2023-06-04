Denizli'de kadın otomobil sürücüsü silahlı saldırıya uğradı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinden çıktıktan sonra bindiği otomobili motosikletli bir kişi tarafından kesilen Buse Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucu tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan Bulut'u vuran motosikletli saldırganın yaklaşık 2 saat evin önünde beklediği belirlendi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde evinden çıktıktan sonra bindiği otomobili motosikletli bir kişi tarafından kesilen Buse Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucu tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan Bulut'u vuran motosikletli saldırganın yaklaşık 2 saat evin önünde beklediği belirlendi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokakta meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen Buse Bulut, kısa süre gittikten sonra sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü tarafından önü kesildi. Otomobilden inen Bulut, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına bir kurşun isabet eden Bulut, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Bulut'u yaralayan motosikletli saldırganın, Bulut'un evinin önünde yaklaşık 2 saat beklediği öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)