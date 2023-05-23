Denizli'de kadın cinayeti: Komşusu pompalı tüfekle öldürdü

DENİZLİ'de, bahçeye asma yaprağı toplamaya giden Hatice Baysal (61), pompalı tüfekle öldürüldü. Baysal'ı 9 ay önce darbettiği anların görüntüleri ortaya çıkınca hakkında uzaklaştırma kararı verilip dava açılan, husumetli olduğu komşusu Hasan M. (51), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay, Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babasıyla yaşayan Hatice Baysal, pazarda satmak üzere asma yaprağı toplamak için dün sabah Çaykarası mevkisindeki bağlarına gitti ancak akşam eve dönmedi. Merak edip, komşusuyla bağa giden Hanım Baysal, akşam saatlerinde, kızının cansız bedenini buldu. Durum jandarmaya bildirildi.