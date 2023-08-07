Denizli'de Kaçakçılık Operasyonunda Sigara, İçki ve Tabanca Ele Geçirildi

Denizli'de yapılan kaçakçılık operasyonlarında, sarma sigara, kaçak içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Denizli'de kaçaklığın önlenmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 ayrı adrese yönelik gerçekleşen operasyonda; sarma sigara, kaçak içki ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı suçunun önlenmesi hedefiyle ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 10 bin 80 adet sarma/dolma sigara, 72 kilogram kıyılmış tütün, 13 adet paketlenmiş tütün, 1 adet sigara sarma makinası ele geçirildi.

Ayrıca kent genelinde "Emtia Kaçakçılığı suçunun önlenmesi hedefiyle ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 4 adet elektronik sigara, 4 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. - DENİZLİ