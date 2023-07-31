Denizli'de Kaçakçılık Operasyonunda Sigara, İçki ve Tabanca Ele Geçirildi

Denizli'de yapılan kaçakçılık operasyonlarında, sarma sigara, kaçak içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi hakkında adli işlem yapılırken, hapis cezasıyla aranan 1 kişi tutuklandı.

Denizli'de kaçaklığın önlenmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 ayrı adrese yönelik gerçekleşen operasyonda; sarma sigara, kaçak içki ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi hakkında adli işlem yapılırken, hapis cezasıyla aranan 1 kişi de tutuklandı.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı suçunun önlenmesi hedefiyle ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 25 bin 660 adet sarma/dolma sigara, 60 kilogram kıyılmış tütün, 14 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Denizli'de kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan hakkında 23 yıl 5 ay netleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ