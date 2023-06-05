Denizli'de Kaçakçılık Operasyonu: Sarma Sigara, Kaçak İçki ve Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

Denizli'de yapılan kaçakçılık operasyonlarında sarma sigara, kaçak içki ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. 8 kişi hakkında adli işlem yapılırken, hapis cezasıyla aranan 1 kişi tutuklandı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de kaçaklığın önlenmesi için yapılan operasyon çerçevesinde 2 ayrı operasyonda, sarma sigara, kaçak içki ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi hakkında adli işlem yapılırken hapis cezasıyla aranan 1 kişi tutuklandı.

Denizli'de tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı suçunun önlenmesi amacıyla ve her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Tütün mamullerine yönelik yapılan operasyonda, 6 bin adet sarma sigara ve 15 adet kaçak içki ele geçilirken, 3 kişiye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu çerçevesince adli işlem yapıldı. Silah ticareti suçunun önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 9 adet şarjör, 32 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi hakkında kanuna muhalefet suçu çerçevesince adli işlem yapıldı.

Ayrıca, kanuna muhalefet suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kati hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ