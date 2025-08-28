Denizli'de Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Kaçak Parfüm ve Saat Ele Geçirildi

Denizli'de Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Kaçak Parfüm ve Saat Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yapılan operasyonda kaçak olarak bulundurulan 1070 parfüm ve 379 kol saati ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Denizli'de kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışma yürütüldü.

Belirlenen adrese yapılan baskında kaçak 1070 parfüm ve 379 kol saati ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı

İkinci el pazarında büyük hareketlilik! Bu 4 model kapış kapış satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.