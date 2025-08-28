Denizli'de Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Kaçak Parfüm ve Saat Ele Geçirildi

Denizli'de kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışma yürütüldü.

Belirlenen adrese yapılan baskında kaçak 1070 parfüm ve 379 kol saati ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.