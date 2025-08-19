Denizli'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
Denizli'de düzenlenen operasyonda, 2 bin 240 litre etil alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri kaçakçılığı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Denizli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, kentte belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 2 bin 240 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel