Denizli'de Kaçak Tütün ve Tarihi Eser Operasyonu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 51 kilo kaçak tütün, 2 bin 660 adet içi tütün doldurulmuş kaçak makaron ve 93 parça kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 51 kilo kaçak tütün, 2 bin 660 adet içi tütün doldurulmuş kaçak makaron ve 93 parça kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince yapılan çalışmalar hız kesmeden sürdü. Ekim ayı içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarda toplamda 51 kilo kaçak tütün, 2 bin 660 adet içi tütün doldurulmuş kaçak makaron, 161 kaçak paket sigara, 433 kaçak eşya, 93 kaçak tarihi eser ve 35 litre kaçak içki ele geçirildi. Konularla ilgili şüpheli şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı. - DENİZLİ