Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda silah, mermi ve tarihi objeler ele geçirildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde evlerinde kaçak silah ele geçirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskında 11 tabanca, 6 şarjör, 1733 fişek, muhtelif tabanca parçaları, kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği ve 2 şarjör, pompalı av tüfeği ile 48 fişek, toplu tabanca gövdesi, silah açmak için kullanılan torna tezgahı ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda uyuşturucu kullanma aparatı, 4 bıçak, sikke ve 4 tarihi obje bulundu.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
