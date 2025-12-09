Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Kale ilçesinde evlerinde kaçak silah ele geçirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskında 11 tabanca, 6 şarjör, 1733 fişek, muhtelif tabanca parçaları, kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği ve 2 şarjör, pompalı av tüfeği ile 48 fişek, toplu tabanca gövdesi, silah açmak için kullanılan torna tezgahı ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda uyuşturucu kullanma aparatı, 4 bıçak, sikke ve 4 tarihi obje bulundu.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.