Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda silah, mermi ve tarihi objeler ele geçirildi.
Denizli'nin Kale ilçesinde evlerinde kaçak silah ele geçirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen baskında 11 tabanca, 6 şarjör, 1733 fişek, muhtelif tabanca parçaları, kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği ve 2 şarjör, pompalı av tüfeği ile 48 fişek, toplu tabanca gövdesi, silah açmak için kullanılan torna tezgahı ele geçirildi.
Ayrıca aramalarda uyuşturucu kullanma aparatı, 4 bıçak, sikke ve 4 tarihi obje bulundu.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel