Denizli'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Denizli'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 bin dolu makaron, 226 kilogram tütün, 1000 paket sigara, 330 bin sahte bandrollü boş makaron ve 1768 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.