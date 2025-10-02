Haberler

Denizli'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Denizli'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı
Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 bin dolu makaron, 226 kilogram tütün, 1000 paket sigara ve çok sayıda sahte bandrollü makaron ile sarma kağıdı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 bin dolu makaron, 226 kilogram tütün, 1000 paket sigara, 330 bin sahte bandrollü boş makaron ve 1768 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
