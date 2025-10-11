Haberler

Denizli'de Kaçak Alkol Operasyonu: 642 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Denizli'de Kaçak Alkol Operasyonu: 642 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Denizli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 642 litre etil alkol ve 24 kaçak içki ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 642 litre etil alkol ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik iki adrese düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda koli ambalajlarına gizlenmiş 642 litre etil alkol, 24 kaçak içki ve alkol yapımında kullanılan 7 aroma ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
