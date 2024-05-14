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Denizli'de jeotermal patlama sonrası kaynak kontrol altına alındı

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 16 gün önce yaşanan jeotermal patlama sonrası kaynaktan çıkan sıvı ve buhar çıkışı kontrol altına alındı. Ekipler, kaynağı tamamen kapatmak için çalışmalara devam ediyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 16 gün önce sondaj sırasında yaşanan patlama sonrası püskürmeye başlayan kaynaktan sıvı ve buhar çıkışı kontrol altına alındı.

Sakarya Mahallesi Yeni Babadağ Yolu Caddesi'nde kurulması planlanan jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da yaşanan patlama sonrası teknik personelin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Kaynağa beton dökülerek kapatmaya çalışan ekipler, termal su ve buhar çıkışını durdurmayı başardı. Ekiplerin kuyunun tamamen kapatılması için çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

Olay

Jeotermal tesisinin sondaj çalışması sırasında 850 metre derinlikte basınç nedeniyle patlama meydana gelmiş, fışkıran termal su ve buhar, 50 metreye kadar yükselmişti. Yapılan ölçümlerde insan sağlığına zararlı bir gaz yayılımının bulunmadığı belirlenmiş Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Sarayköy Çevre Enerji Yaşam Güncel Haberler

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