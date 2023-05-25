Denizli'de jandarmaya arama kurtarma eğitimi verildi
Güncel Haberler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeline arama kurtarma eğitimi verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeline arama kurtarma eğitimi verdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin tatbikat alanında verilen eğitimde, enkaz inceleme, enkazda canlı arama usulleri, enkazdan yaralı çıkarma, yüksek katlı binalardan insanların tahliyesi gibi konular işlendi.
Uygulamalı eğitimde senaryo gereği enkaz altında kalan bir depremzede kurtarılarak sahra çadırına taşındı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel