Denizli'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de jandarma ekipleri trafik güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Denizli'de jandarma ekipleri trafik güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Polis ekiplerin de destek verdiği denetimde helikopterle kenti Aydın ve Manisa'ya bağlayan kara yolu denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri de belirlenen güzergahta denetimlere katkı sundu.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde 650 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarında durdurularak cezai işlem uygulandı.

???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Jandarma Denizli Manisa Polis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title