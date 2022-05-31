Denizli'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi - Haberler

Denizli'de jandarma ekipleri trafik güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Polis ekiplerin de destek verdiği denetimde helikopterle kenti Aydın ve Manisa'ya bağlayan kara yolu denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri de belirlenen güzergahta denetimlere katkı sundu.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde 650 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarında durdurularak cezai işlem uygulandı.

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