Denizli'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yılı Motosiklet Konvoyu ile Kutlandı

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Denizli'de Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 200 motosikletli konvoy oluşturdu. Motosiklet grupları, Türk bayrakları eşliğinde Seyir Tepesi'nde bir araya gelerek etkinliği gerçekleştirdi.

Denizli'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 200 motosikletli, konvoy oluşturdu.

Kentteki motosiklet grupları, Seyir Tepesi önünde bir araya geldi.

Aralarında görevli jandarma ekiplerinin de olduğu 200 motosikletli, trafik ekiplerinin güvenlik önlemleriyle Pamukkale'ye ilerledi.

Türk bayraklı tişörtler giyen motosikletliler, Türk bayrakları sallayarak Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Pamukkale travertenleri bölgesinde sona eren konvoyun ardından İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Olcay Tekinay, katılımcılar adına Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Emin Başaran'a teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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