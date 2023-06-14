Denizli'de Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yılı kutlandı

Denizli'de Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yılı nedeniyle jandarma teşkilatı şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Denizli Polis Evi'nde düzenlenen programa 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Erkan Dabi, Denizli Büyükşehir Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli Vali Yardımcısı Vekili Hamit Genç, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, il müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve jandarma personeli katıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, programda yaptığı konuşmada, kuruluşun 184. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için geçmişte olduğu gibi gelecekte de çalışacaklarını dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan jandarma teşkilatının kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız."